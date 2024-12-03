В Татарстане заявили о необходимости тестирования детей мигрантов на знание русского языка

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В Татарстане необходимо вводить тестирование детей мигрантов на знание русского языка перед поступлением в школу, иначе они с трудом будут осваивать программу и встраиваться в образовательный процесс. Об этом заявил председатель Госсовета республики Фарид Мухаметшин. По его мнению, такой закон должен быть федеральным, а не региональным.
«Такой закон нужен, сомнений в этом нет. Для успешного обучения в школе учащиеся должны владеть русским языком, иначе им сложно будет освоить программу. Еще один аргумент в пользу его принятия сводится к тому, что это обеспечит должное качество образования и поможет педагогам выстроить образовательный процесс», — пояснил он в беседе с «Татар-информ».Мухаметшин особенно подчеркнул, что при этом не должно нарушаться право ребенка на школьное образование, гарантированное Конституцией. Детям, по его словам, нужно помогать адаптироваться в такой ситуации.
«Тем более что нередко после обучения в России дети-мигранты не уезжают обратно, а остаются у нас и находят работу. То есть впоследствии они могут стать гражданами, членами большой многонациональной семьи народов России, которые вносят свой вклад в ее демографию, экономику и культурное развитие», — отметил он.Ранее депутат Госсовета Татарстана Ренат Валиуллин заявлял, что новый законопроект, предполагающий процедуру тестирования на знание русского языка детей мигрантов при их поступлении в общеобразовательные организации, не должен оставлять детей «за бортом». Он считает, что таким образом ребенок может стать более подвержен криминогенной среде, чем при обучении в российской школе даже с низким уровнем владения языка.
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