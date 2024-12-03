Глава СПЧ заявил, что миграционная политика должна быть жестокой

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Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил, что РФ не нужны кишлаки в городах, а миграционной политике стоит быть жесткой, рассказал он РБК.
Валерий Фадеев уточнил, что Российская Федерация должна быть открытой, но подход к завозу мигрантов в страну нужно ужесточить — он объявил, что приезжать на заработки мигранты смогут только через работодателя и их нахождение в России стоит ограничить трудовым контрактом. Ещё правозащитник подчеркнул тот факт, что большое количество мигрантов, уже имеющих паспорта гражданина РФ, слабо владеют русским языком.
«Мы раздавали паспорта миллионам людей, а теперь имеем проблемы, например, в школе. Выясняется, что ребенок еле говорит по-русски или совсем не говорит, отец еле говорит, мамаша вообще не говорит по-русски (...). Вот у меня вопрос: а нам нужны такие мамаши как граждане России? Нет, не нужны», — обратил внимание Валерий Фадеев.
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