«Депортировать»: В ГД нашли решение, что делать с мигрантами, чьи дети не ходят в школу
Депутат Миронов призвал депортировать мигрантов, чьи дети не ходят в школу
Попытки превратить школы РФ в инструмент адаптации детей мигрантов в российское общество обречены на провал. Так считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.
Он напомнил, что вполне лёгкие тесты по русскому языку смогли сдать лишь 2% детей иностранных граждан.
«И теперь пошли жалостливые разговоры о сотнях тысяч детей, оставшихся вне школы. А что они здесь вообще делают? И кто виноват в этой ситуации? Россия или те, кто сюда приехал и притащил семьи, которые не готовы и не хотят принять культуру и ценности нашего общества?» — задаётся вопросами Миронов в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, не стоит взваливать на школу задачу интеграции детей мигрантов, приведя в пример Францию, где развита целая система адаптации для мигрантов, которая не работает.
Миронов подчеркнул, что ответственность за воспитание детей несут родители, и если они со своей задачей не справляются, то им стоит вернуться на родину или отправить туда свои семьи. В противном случае государство должно помочь им принять правильное решение — «депортировать из России».