«Депортировать»: В ГД нашли решение, что делать с мигрантами, чьи дети не ходят в школу

03 октября 2025, 21:39

Депутат Миронов призвал депортировать мигрантов, чьи дети не ходят в школу

Фото: iStock/Rawpixel

Попытки превратить школы РФ в инструмент адаптации детей мигрантов в российское общество обречены на провал. Так считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.





Он напомнил, что вполне лёгкие тесты по русскому языку смогли сдать лишь 2% детей иностранных граждан.





«И теперь пошли жалостливые разговоры о сотнях тысяч детей, оставшихся вне школы. А что они здесь вообще делают? И кто виноват в этой ситуации? Россия или те, кто сюда приехал и притащил семьи, которые не готовы и не хотят принять культуру и ценности нашего общества?» — задаётся вопросами Миронов в разговоре с «Газетой.Ru».