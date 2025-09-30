Россияне и мигранты устроили массовую драку из-за счета в ресторане
В Санкт-Петербурге в ресторане «Чайхана» на Васильевском острове посетители, в том числе мигранты, не смогли рассчитаться за счёт, из‑за чего вспыхнула массовая потасовка. Об этом сообщает 78.ru.
Прохожие вызвали полицию. Прибывшие стражи порядка задержали 21‑летнего гражданина Узбекистана.
В правоохранительные органы также обратилась 19‑летняя девушка. Она рассказала, что у её 22‑летнего знакомого возник спор с другими гостями заведения из‑за оплаты, после чего участники конфликта вышли на улицу и продолжили выяснять отношения кулаками.
Пострадавший молодой человек, находившийся в состоянии алкогольного опьянения и имеющий ушибы, обратился в медучреждение, но затем отказался от медицинской помощи. По факту инцидента проводится проверка.
