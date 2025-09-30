30 сентября 2025, 12:57

Россияне и мигранты устроили массовую драку из-за счета в ресторане Петербурга

Фото: istockphoto/blinow61

В Санкт-Петербурге в ресторане «Чайхана» на Васильевском острове посетители, в том числе мигранты, не смогли рассчитаться за счёт, из‑за чего вспыхнула массовая потасовка. Об этом сообщает 78.ru.