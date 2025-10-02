В Шереметьево мигрант переехал сотрудника безопасности аэропорта
В московском аэропорту Шереметьево водитель-мигрант переехал сотрудника безопасности не желая платить за парковку. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани в своем Telegram-канале.
Происшествие случилось 18 сентября в терминале В. Уроженец Таджикистана не хотел оплачивать парковку и переехал сотрудника безопасности аэропорта. После водитель попытался скрыться с места преступления.
Его остановили и задержали. Пострадавший получил сильные травмы. Как оказалось позднее, это не первое нарушение водителя. Против него возбуждено уголовное дело.
