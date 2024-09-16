Собянин: в новые квартиры по реновации в 11 домах переедут еще 6 тысяч человек

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В Москве под заселение людей по программе реновации в новые квартиры переедут еще более 6 тысяч человек. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. По его словам, для этих целей под программу передали 11 новостроек.
«В сентябре по всему городу передаем под заселение 11 новостроек. Программа реновации набрала хороший ход - в новые квартиры переедут больше 6 тыс. москвичей», — написал градоначальник.Собянин добавил, что один из ЖК возвели в Электролитном проезде Нагорного района — дом на 318 квартир с современной отделкой, застекленными балконами, лоджиями и подземной парковкой.
Ранее сообщалось, что в Москве открыли второй Центр женского здоровья, его создали на базе городской клинической больницы имени Ерамишанцева. Отмечалось, пациентов в нем начнут принимать со следующего понедельника, 23 сентября.
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