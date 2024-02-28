Дептранс: 29 февраля движение в центре Москвы будет ограничено

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29 февраля движение на некоторых центральных улицах столицы будет ограничено, об этом сообщает столичный Дептранс на своём официальном сайте.
«Так, с 05:00 будет закрыто движение на участке улицы Варварки от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста, на участке улицы Ильинки от Новой площади до Красной площади, а также на участке Москворецкой улицы от Большого Каменного моста до Кремлевской набережной», — предупредили москвичей.
Напомним, 29 февраля в Гостином дворе состоится послание российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию. Ограничения на проезд транспорта будут действовать до конца мероприятия.
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