Путин утвердил новую стратегию научно-технологического развития России

Фото: сайт Кремля
Новая стратегия научно-технологического развития страны утверждена указом президента России Владимиром Путиным. Текс документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Глава государства определил основные цели и задачи в сфере научно-технологического развития и установил меры поддержки со стороны правительства.
Прежде президент неоднократно указывал на то, что Россия должна самостоятельно обеспечивать себя технологиями. Он назвал науку двигателем прогресса и подчеркнул, что ее нужно развивать, чтобы улучшить качество жизни людей и безопасность страны в общем.
По словам Владимира Путина, к развитию собственных программ Россию подтолкнула враждебная политика Запада и санкционное давление.
Читайте также:
Путин поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций
Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов
Путин разрешил самозапреты на выдачу кредитов, как будет работать мера и от кого защитит
Прежде президент неоднократно указывал на то, что Россия должна самостоятельно обеспечивать себя технологиями. Он назвал науку двигателем прогресса и подчеркнул, что ее нужно развивать, чтобы улучшить качество жизни людей и безопасность страны в общем.
Читайте также:
Путин поздравил с праздником ветеранов и военнослужащих Сил специальных операций
Путин подписал указ о создании Московского и Ленинградского военных округов
Путин разрешил самозапреты на выдачу кредитов, как будет работать мера и от кого защитит
Анастасия Хохлова