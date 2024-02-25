Путин поручил подготовить предложения по участию россиян в Олимпиаде-2024

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Президент России Владимир Путин поручил Минспорту РФ и Олимпийскому комитету РФ сформировать предложения по участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже. Об этом сообщил помощник президента Игорь Левитин.
В воскресенье, 25 февраля, на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ проводится пленарное заседание «Успехи развития сферы физической культуры и спорта», а также итоговая коллегия Минспорта РФ «Об итогах работы министерства спорта РФ в 2023 году, ключевых результатах и достижениях спорта за 2020–2023 годы, о задачах на 2024 год».
В рамках этого мероприятия Левитин рассказал о поручении главы государства. Согласно им, необходимо определиться по каждой федерации и обозначить, на каких условиях будет осуществляться участие в Олимпийских играх в Париже.
Напомним, что МОК в декабре 2023 года объявил, что российские спортсмены допущены на Олимпиаду только в нейтральном статусе, без гимна, флага и прочих национальных символов. При этом спортсмены, связанные с силовыми структурами и поддерживающие СВО, не допускаются.
Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июня по 11 августа 2024 года.
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В рамках этого мероприятия Левитин рассказал о поручении главы государства. Согласно им, необходимо определиться по каждой федерации и обозначить, на каких условиях будет осуществляться участие в Олимпийских играх в Париже.
Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июня по 11 августа 2024 года.
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Анастасия Чинкова