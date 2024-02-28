Путин прибыл в Дом союзов в Москве на церемонию прощания с Лебедевым

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин прибыл в Дом Союзов в Москве на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым. Передает РИА Новости.
Церемония прощания с Лебедевым проходит в Колонном зале Дома Союзов в Москве. Во время церемонии службу несет почетный караул. Лебедев будет похоронен в среду на Новодевичьем кладбище.
Напомним, 23 февраля в Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.
Напомним, Лебедев был назначен председателем Верховного суда РФ 25 сентября 2019 года Советом Федерации сроком на шесть лет. До этого он уже назначался на эту должность в 1999, 2007 и в 2012 годах. С 1989 по 1991 он был председателем Верховного суда РСФСР.
Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.
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Напомним, 23 февраля в Москве на 81 году жизни скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Отмечается, что в последние дни он находился в больнице.
Ранее, 6 февраля, пресс-служба Кремля сообщала, что Лебедев встретился с президентом России Владимиром Путиным. В ходе беседы они обсудили меры по гуманизации законодательства и правоприменительной практики, а также использование современных цифровых технологий в работе судов.
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Элина Позднякова