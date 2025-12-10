В ГД оценили решение ЕС по отказу от российского газа

10 декабря 2025, 22:27

Депутат Ананских: Решение ЕС по отказу от газа РФ ухудшит жизнь европейцев

Фото: iStock/Leestat

Решение послов стран Европейского союза по поэтапному отказу от российского газа отразится на качестве жизни европейцев. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.





Ранее стало известно, что послы стран ЕС утвердили план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее 2027 года, пишут argumenti.ru со ссылкой на председательство Дании в Совете ЕС.





«Запрет на закупки российского газа Еврокомиссия оформила как решение не по санкционной, а по торговой политике ЕС, и это позволит утвердить его не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Такое решение позволит обойти вето Венгрии и Словакии», — говорится в материале.

«Мы видим на примере Германии, где было мощное производство удобрений из российского газа. На сегодняшний день производство останавливается, а Германия увеличивает объём покупки российских удобрений. Потому что всё равно они дешевле, чем все остальные», — объяснил Ананских в разговоре с RT.