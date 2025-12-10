В ГД оценили решение ЕС по отказу от российского газа
Депутат Ананских: Решение ЕС по отказу от газа РФ ухудшит жизнь европейцев
Решение послов стран Европейского союза по поэтапному отказу от российского газа отразится на качестве жизни европейцев. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
Ранее стало известно, что послы стран ЕС утвердили план самозапрета на закупки всех видов российского газа не позднее 2027 года, пишут argumenti.ru со ссылкой на председательство Дании в Совете ЕС.
«Запрет на закупки российского газа Еврокомиссия оформила как решение не по санкционной, а по торговой политике ЕС, и это позволит утвердить его не единогласно, а квалифицированным большинством голосов. Такое решение позволит обойти вето Венгрии и Словакии», — говорится в материале.
Будапешт и Братислава уже заявили о намерении судиться с Еврокомиссией, если такое решение вступит в силу.
По словам Ананских, руководство ЕС совершенно бездумно делает всё, чтобы ухудшить свою экономику и качество жизни европейцев.
«Мы видим на примере Германии, где было мощное производство удобрений из российского газа. На сегодняшний день производство останавливается, а Германия увеличивает объём покупки российских удобрений. Потому что всё равно они дешевле, чем все остальные», — объяснил Ананских в разговоре с RT.
Как только политики в Европе осознают, что надо защищать своих сограждан и свою экономику, тогда всё сразу «вернётся на круги своя», заключил Ананских.