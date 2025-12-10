В Госдуме рассказали об изменении суммы маткапитала в 2026 году
Депутат Бессараб: С 1 февраля 2026 года увеличится материнский капитал
С 1 февраля 2026 года в России увеличат материнский капитал. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она уточнила, что материнский капитал в следующем году повысят на 6,8%.
«В результате размер материнского капитала для семей, получивших сертификат на второго ребенка, при условии, что на первого он не оформлялся, составит 974 тыс. рублей. Размер выплаты на первого ребенка достигнет 737 тыс. рублей», — уточнила Бессараб в разговоре с «Известиями».
Она также добавила, что на сегодняшний день на федеральном уровне рассматривают возможность выделения маткапитала на третьего и последующих детей.
