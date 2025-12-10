В Госдуме рассказали об изменении суммы маткапитала в 2026 году

10 декабря 2025, 19:50

Депутат Бессараб: С 1 февраля 2026 года увеличится материнский капитал

Фото: iStock/evgenyatamanenko

С 1 февраля 2026 года в России увеличат материнский капитал. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.





Она уточнила, что материнский капитал в следующем году повысят на 6,8%.





«В результате размер материнского капитала для семей, получивших сертификат на второго ребенка, при условии, что на первого он не оформлялся, составит 974 тыс. рублей. Размер выплаты на первого ребенка достигнет 737 тыс. рублей», — уточнила Бессараб в разговоре с «Известиями».

«Во-первых, это пенсия за выслугу лет. Она положена, например, федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам лётно-испытательного состава. Для её назначения важен не только возраст, но и выработка специального стажа», — объяснил депутат.