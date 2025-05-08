Депутат Аксененко: в Госдуме рассмотрят проект об увеличении штрафов за мат

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Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Александр Аксененко заявил, что на весенней сессии будет рассмотрен проект об увеличении штрафов за мат. Об этом политик рассказал РИА Новости.
«Рассчитываю, что до конца этой сессии внесем данную инициативу на рассмотрение межфракционной комиссии в Госдуме по защите русского языка», — цитирует депутата агентство.
Аксененко отметил, что такая мера является не способом штрафовать определенных лиц, а мерой защиты тех, кто становится жертвой нарушений. Для физических лиц сумма штрафа может увеличиться до 10-20 тысяч рублей. При этом для юридических лиц штраф может вырасти в разы.
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