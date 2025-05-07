Депутат Слуцкий предложил распространить льготную ипотеку на молодых ученых

Фото: iStock/Evkaz
Льготную ипотеку предлагают распространить на молодых ученых. С данной инициативой к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишут «Известия».
Под молодыми учеными подразумеваются россияне, которые занимают должности научных работников в научных организациях, учредителем которых является российское правительство или федеральный орган исполнительной власти. К соответствующей категории лиц также относятся научно-педагогические работники в образовательных учреждениях высшего образования с аналогичным учредителем.
Уточняется, что вышеуказанные специалисты должны иметь ученую степень кандидата наук или доктора наук, общий стаж работы в качестве научного работника и (или) научно-педагогического работника не менее пяти лет. Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.
Государство должно мотивировать молодых людей идти в науку, пояснил «Известиям» парламентарий.
Читайте также:
Эксперт Подпалый рассказал, кто может получить дачный участок бесплатно
Риелтор раскрыл, что будет с ценами на недвижимость
Ипотека стала практически недоступной для основной части россиян из-за высокой ставки
Уточняется, что вышеуказанные специалисты должны иметь ученую степень кандидата наук или доктора наук, общий стаж работы в качестве научного работника и (или) научно-педагогического работника не менее пяти лет. Возраст не должен превышать 35 лет для кандидатов наук и 40 лет для докторов наук.
Государство должно мотивировать молодых людей идти в науку, пояснил «Известиям» парламентарий.
Читайте также:
Эксперт Подпалый рассказал, кто может получить дачный участок бесплатно
Риелтор раскрыл, что будет с ценами на недвижимость
Ипотека стала практически недоступной для основной части россиян из-за высокой ставки
Екатерина Коршунова