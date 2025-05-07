Экономист раскрыл, когда цена на картофель начнет снижаться

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Доктор экономических наук и бывший заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод отметил, что правительство уже предпринимало шаги для стабилизации картофельного рынка, в частности, полностью открыло импорт. Однако, по его словам, вводить прямой контроль за ценами на картофель сейчас уже поздно, поскольку рост цен стал объективным явлением, вызванным сезонными факторами.
Что касается причин подорожания картофеля, Холод объяснил в беседе с Общественной Службой Новостей, что текущий рост цен, который наблюдается быстрее, чем на другие продукты, обусловлен множеством факторов. По его словам, в прошлом году был зафиксирован недород во всех секторах. На массовый рынок поступает продукция только из организованного сектора — сельхозпредприятий. В 2024 году они произвели 7,15 миллиона тонн картофеля, что на 12% меньше по сравнению с 8,5 миллиона тонн в 2023 году.
В неорганизованном секторе, где производится примерно такое же количество картофеля, также наблюдалось снижение урожая. В итоге, по различным оценкам, в прошлом году было произведено около 17 миллионов тонн картофеля, что вполне удовлетворяет внутренние потребности России, так как среднее потребление составляет около 12,5 миллиона тонн в год на душу населения.
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В неорганизованном секторе, где производится примерно такое же количество картофеля, также наблюдалось снижение урожая. В итоге, по различным оценкам, в прошлом году было произведено около 17 миллионов тонн картофеля, что вполне удовлетворяет внутренние потребности России, так как среднее потребление составляет около 12,5 миллиона тонн в год на душу населения.
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Анастасия Хохлова