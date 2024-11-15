Глава Красногорска поздравил с днём рождения героя СВО и его сыновей

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил семью участника специальной военной операции и поздравил с днём рождения двух его сыновей, а также передал поздравления самому герою — у всех троих праздник приходится на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отец семейства Андрей работал в Красногорской городской службе, теперь его жена Елена и дети ждут его возвращения.«Глава Красногорска поздравил с днём рождения сына бойца Захара, которому исполнился год, его брата, отметившего в этом ноябре девятилетие, а также их отца, который родился в один день с младшим сыном», — говорится в сообщении.
«Со своей стороны окажем необходимую помощь нашему бойцу, а Захару, который увлекается футболом и болеет за «Спартак», подарим мяч с автографами игроков «красно-белых», — сказал Дмитрий Волков.Он также поблагодарил семью бойца за сплочённость.
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