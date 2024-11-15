В Красногорске прошёл отборочный этап олимпиады «Символы России»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск
В центральной библиотеке Красногорска прошёл отборочный этап Всероссийской олимпиады «Символы России». В нём приняли участие школьники третьих и четвёртых классов школы № 17, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Тема олимпиады, «Государственные символы России», позволила детям ближе познакомиться с историей и значением герба, флага и гимна страны. Ребята успешно справились с заданиями и стали участниками второго этапа олимпиады, который состоится в очном формате 30 января будущего года. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы», – отметили в администрации.Всероссийская олимпиада «Символы России» – это не только проверка знаний, но и возможность для детей проявить креативность и умение работать в команде. Она помогает лучше понять, что такое государственные символы, какое значение они имеют для страны и почему важно их знать.
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