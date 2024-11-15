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В Красногорске прошёл отборочный этап олимпиады «Символы России»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В центральной библиотеке Красногорска прошёл отборочный этап Всероссийской олимпиады «Символы России». В нём приняли участие школьники третьих и четвёртых классов школы № 17, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.


«Тема олимпиады, «Государственные символы России», позволила детям ближе познакомиться с историей и значением герба, флага и гимна страны. Ребята успешно справились с заданиями и стали участниками второго этапа олимпиады, который состоится в очном формате 30 января будущего года. Все участники получат сертификаты, а победители – дипломы», – отметили в администрации.
Всероссийская олимпиада «Символы России» – это не только проверка знаний, но и возможность для детей проявить креативность и умение работать в команде. Она помогает лучше понять, что такое государственные символы, какое значение они имеют для страны и почему важно их знать.

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#красногорск
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#подмосковье
#московская область
Пять проектов школ и детсадов Подмосковья получили награды BUILD SCHOOL
15 ноября 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Награды архитектурного фестиваля-конкурса BUILD SCHOOL 2024 завоевали пять проектов учебных заведений Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Золотой диплом в номинации «Лучший объект для повторного применения» получил проект детского сада на 180 мест от бюро «АРХПРОЕКТ». Этот проект реализовали в округах Солнечногорск и Подольск. Серебряный диплом в номинации «Лучшее решение по благоустройству территорий и игровых пространств» получил технолицей им. В. И. Долгих в округе Истра от бюро «Чехарда», — говорится в сообщении.
Дипломами также отметили два подмосковных проекта в номинации «Лучший объект нового строительства»: воспитательно-образовательный комплекс на 620 мест в Люберцах от бюро «АРХИКРЕДО» и детский сад на 120 мест в Реутове от «ЛАБВА ПРО».

А пятый диплом был вручён в номинации «Лучшее решение реконструкции и модернизации» за проект студенческого комплекса «Руза» в Волоколамском округе. Проект разработан в Лаборатории дизайна НИУ ВШЭ.

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#мособлархитектура
#московская область
#подмосковье
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Стало известно, сколько россиян рассчитывают на бесплатные медуслуги на пенсии
Опрос: Более 80% россиян надеются на бесплатное лечение на пенсии
15 ноября 2024, 18:24

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Опрос НПФ «Достойное будущее» и проекта по финансовому просвещению «ГраФин» показал, что 82% граждан нашей страны рассчитывают получать бесплатную медицинскую помощь на пенсии.
Отмечается, что 55% опрошенных не копят деньги на будущее возможное лечение на пенсии, в то время как 45% респондентов, наоборот, это делают.

«Согласно опросу, 43% респондентов ничего не делают для сохранения своего здоровья. Но расходы на медицину могут быть значительными в разные периоды жизни, в том числе и на пенсии. Рекомендую создать финансовую подушку, которая при необходимости могла бы покрыть эти расходы», — прокомментировал в беседе с «Известиями» гендиректор НПФ «Достойное будущее» Дмитрий Ключник.

А исследование SuperJob показало, что в Кемерове сотрудники слышат от коллег и начальства ненормативную лексику. Так, в 41% компаний подобные выражения используются даже на совещаниях.

«21% опрошенных назвали эту ситуацию регулярной, еще 51% — эпизодической. При этом в том, что сами используют нецензурные выражения, кемеровчане признаются реже: о постоянном сквернословии рассказали 8%, о периодическом — еще 41%», — приводит «Сiбдепо» результаты исследования.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что 51% россиян готовы отказаться от новогоднего корпоратива.

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#деньги
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#опрос
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#исследование
#будущее
#расходы
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Хуснуллин объявил о старте реконструкции участка трассы М-1 «Беларусь»
15 ноября 2024, 18:17

Фото: пресс-служба Минтранса МО

На трассе М-1 «Беларусь» в Одинцовском городском округе стартовала реконструкция участка с 66-го по 84-й км. Об этом сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин. Обновление проводится в рамках масштабной работы по развитию сети скоростных дорог.
«Качественные дороги играют ключевую роль в комплексном развитии инфраструктуры регионов и улучшении уровня жизни россиян. Они создают важные логистические маршруты, которые способствуют экономическому росту страны. Поэтому важно, чтобы наши транспортные пути соответствовали современным стандартам. Мы проводим масштабные строительные и монтажные работы по всей дорожной сети России. Так, начата реконструкция участка федеральной трассы М-1 «Беларусь» от 66-го до 84-го км между населёнными пунктами Кубинка и Дорохово», – сказал Хуснуллин.
Вице-премьер отметил, что это значительно улучшит характеристики дороги, повысит транспортную доступность для местных жителей и предприятий, находящихся рядом с трассой. Открыть проезд по обновлённому участку рассчитывают в конце 2026 года.

В ходе реконструкции планируют добавить дополнительные полос движения, построить два моста через реки Нару и Капанку, возвести четыре путепровода на 68-м, 74-м, 78-м и 83-м км трассы М-1.

Проект предусматривает все необходимые средства обустройства дороги для комфортного и безопасного проезда.
«Выполним монтаж оборудования автоматизированной системы управления дорожным движением. Для комфортного проезда в тёмное время суток планируем устройство линий электроосвещения. Кроме того, на реконструируемом участке возведём площадки отдыха для автомобилистов. Для удобства жителей населённых пунктов, находящихся вблизи автодороги, установим шумозащитные экраны», – раскрыл детали проекта председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.
Сообщается, что на объекте уже стартовали земляные работы. Параллельно ведут укладку дорожного покрытия, устройство свай для мостов. Всего в работе участвуют более 570 человек, задействовано свыше 300 единиц техники.

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#подмосковье
#московская область
#дороги
#трассы
#марат хуснуллин
#реконструкция
#одинцовский городской округ
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В лицее Нахабина проводят лекции о вреде наркотиков
15 ноября 2024, 18:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Лекции, посвящённые опасным последствиям употребления наркотиков, проводят для подростков в лицее №1 посёлка Нахабино городского округа Красногорск сотрудники молодёжного центра, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лекции направлены не только на информирование подрастающего поколения, но и на формирование осознанного отношения к вредным привычкам. На занятиях подростки узнают о том, какие последствия могут возникнуть из-за употребления наркотиков, и учатся делать осознанный выбор в пользу здоровой жизни», — говорится в сообщении.
Усилия сотрудников центра направлены также на создание безопасной атмосферы, где можно задать вопросы, поделиться личной историей, обсудить свои переживания и получить поддержку.

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#нахабино
#красногорск
#подростки
#школьники
#лицей
#лекция
#наркотики
#просвещение
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Глава Красногорска поздравил с днём рождения героя СВО и его сыновей
15 ноября 2024, 17:42

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Руководитель городского округа Красногорск Дмитрий Волков посетил семью участника специальной военной операции и поздравил с днём рождения двух его сыновей, а также передал поздравления самому герою — у всех троих праздник приходится на ноябрь, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Глава Красногорска поздравил с днём рождения сына бойца Захара, которому исполнился год, его брата, отметившего в этом ноябре девятилетие, а также их отца, который родился в один день с младшим сыном», — говорится в сообщении.
Отец семейства Андрей работал в Красногорской городской службе, теперь его жена Елена и дети ждут его возвращения.

«Со своей стороны окажем необходимую помощь нашему бойцу, а Захару, который увлекается футболом и болеет за «Спартак», подарим мяч с автографами игроков «красно-белых», — сказал Дмитрий Волков.
Он также поблагодарил семью бойца за сплочённость.

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#красногорск
#сво
#день рождения
#праздник
#дмитрий волков
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В образовательном центре Красногорска провели урок дорожной безопасности
15 ноября 2024, 17:37

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

В образовательном центре «Отрада» прошёл урок дорожной безопасности, организованный педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Красногорск.
«Занятие было посвящено правилам перехода проезжей части, значению дорожных знаков и сигналов светофора. Юные пешеходы повторили самые сложные участки дороги по пути из дома в школу и обратно. Они активно делились своими знаниями и подсказывали друг другу, как вести себя на дороге», – рассказали в администрации.
Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов в тёмное время суток или при недостаточной видимости. Полицейские напомнили, что такие элементы делают пешеходов заметными для водителей и помогают предотвратить несчастные случаи на дороге.

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#красногорск
#безопасность
#школьники
#полицейские
#подмосковье
#пдд
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Красногорский музей приглашает принять участие в проекте «Лица Победы»
15 ноября 2024, 17:00

Фото: istockphoto.com/Viktor Pazemin

Масштабный исторический проект «Лица Победы» реализует Музей Победы, он направлен на то, чтобы сохранить истории участников ВОВ и детей войны, поддержать проект призывает жителей Красногорский филиал Музея Победы, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Каждый желающий может присоединиться к проекту и передать свои семейные архивы. Это можно сделать через сайт лицапобеды.рф, через отделения МФЦ или лично отвезти их в столичный Музей Победы», — говорится в сообщении.
Для проекта принимаются фотографии и истории, рассказывающие о фронтовых буднях и жизни в тылу, о детях войны и обо всём остальном, что касается жизни людей в годы военных испытаний.

В настоящее время на сайте проекта «Лица Победы» собрано более 1,2 млн историй участников Великой Отечественной войны. Всего планируется собрать материалы более чем о 150 млн людей.

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#великая отечественная война
#музей
#музей победы
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В Раменском провели испытания путепровода у платформы Быково
15 ноября 2024, 16:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Статические и динамические испытания пролётного строения с использованием тяжёлой техники провели на путепроводе, строящимся рядом с платформой Быково в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Завершить строительство должны до конца года.
«Тестовые испытания являются финальным этапом строительства путепровода. До конца ноября дорожники завершат ключевые работы, и в конце 2024 года планируется открыть движение по путепроводу», — рассказал зампред правительства — глава Минтранса региона Алексей Гержик.
В настоящее время на объекте завершают укладку асфальта, затем там нанесут разметку и установят дорожные знаки и ограждение.

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#раменское
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Одни из самых ядовитых змей в мире пугают туристов на Филиппинах
SHOT: россияне отказываются от отдыха на Филиппинах из-за ядовитых морских змей
15 ноября 2024, 16:13

Фото: iStock/Velvetfish

Российские туристы отказываются от отдыха на Филиппинах из-за морских змей — одних из самых ядовитых в мире. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Отдыхающие, как отмечается, стали чаще делать выбор в пользу бассейнов при отелях вместо купания в океане.
По информации издания, подводные змеи, укус которых смертельно опасен для человека, плавают на дне и закапываются в песок, из-за чего можно случайно наступить на них и быть укушенным.
«При этом змея иногда выбирается на поверхность и еще больше кошмарит отдыхающих: она быстро плавает и, как правило, неожиданно появляется возле дайверов. Самцы змей могут агрессивно вести себя во время спаривания», — сказано в материале.
Туроператоры подтвердили, что клиенты отказываются от путевок из-за боязни повстречать опасную живность, однако чаще агенты сразу предупреждают о таких вещах, после чего туристы сразу делают выбор в пользу другого отдыха.

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