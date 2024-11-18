В красногорском ЖК «Аникеевский» началась выдача ключей от квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Собственникам жилья в ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск начали выдавать ключи от квартир: сначала в корпусе №19/2, затем очередь дойдёт до корпусов №№19/1 и 26. Эти новостройки уже поставлены на кадастровый учёт, в них расположено 385 квартир, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Высота корпусов-новостроек составляет от четырёх до шести этажей, а их общая площадь — свыше 19 тысяч квадратных метров», — говорится в сообщении.ЖК «Аникеевский» находится рядом с селом Николо-Урюпино между Волоколамским и Новорижским шоссе. Вместе с жилым домами здесь строят объекты социальной инфраструктуры, уже ведутся работы по возведению поликлиники для взрослых и детей и детсада на 315 мест.
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Лев Каштанов