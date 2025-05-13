Депутат Антропенко: важно поддерживать продюсеров, снимающих фильмы про СВО

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По словам депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Игоря Антропенко, российским продюсерам, снимающим фильмы про СВО, нужно оказывать поддержку. Об этом политик заявил РИА Новости.
«В настоящее время важно поддерживать российский кинематограф и продюсерские центры, которые снимают фильмы про СВО - не только художественные, к примеру, "Алдан", но и документальные, отражающие события происходящего в настоящее время - "Кто кроме нас". Или фильмы, о которых надо говорить и показывать в школах, - "У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца"», — рассказал депутат агентству.
Антропенко отметил, что те, кто посмотрел «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца», навсегда поменяли свое представление о спецоперации на Украине.
Помимо этого депутат рассказал и о том, на каких он воспитывался фильмах. Это было кино о Великой Отечественной войне, которое Антропенко показывает своим детям.
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