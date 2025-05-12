В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков

Право на налоговый вычет за ремонт квартиры предоставляется гражданам, которые приобрели жилье в новостройке без отделки, сообщил строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев. Он отметил, что это условие должно быть прописано в договоре купли-продажи.