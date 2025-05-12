В Госдуме раскрыли, включат ли россиянам отопление на фоне майских заморозков

Фото: iStock/almaphoto
Решение о возобновлении подачи тепла в квартиры на фоне майских заморозков принимают власти регионов, сообщила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. Она добавила, что внеплановое ключение отопления может привести к авариям из-за повышения нагрузки на инженерные сети.
«У нас был один раз прецедент, когда включили отопление после отключения. Но, вообще, это очень тяжелая история. Чтобы включить его снова, дают повышенную нагрузку на сети, инженерные системы дома. Когда это делают осенью, это происходит после летней проверки труб, выдачи паспортов готовности к зиме, подтверждения, что трубы и инженерные сети дома выдержат этот гидроудар», – объяснила парламентарий в беседе с NEWS.ru.По словам Разворотневой, нынешнее состояние труд после отключения отопления пока неизвестно, поэтому риск возникновения аварийных ситуации сильно повышается в случае резкого запуска системы. Также данный процесс потребует значительных временных и трудовых ресурсов.
«Мой прогноз – скорее всего, не включат отопление. Хотя у нас есть требования санитарных норм, когда пять дней подряд среднесуточная температура ниже 8 градусов тепла, отопление обязаны включать. Но, в принципе, завтра или послезавтра обещают потепление, поэтому, думаю, отопление включать не будут», – заключила собеседница издания.Читайте также:
Синоптик рассказал о погоде в Москве на ближайшие дни
График отключения отопления в Москве и Подмосковье 2025: когда ждать завершения отопительного сезона
«Готовим кастрюльки»: в Москве и Подмосковье стартует сезон плановых отключений горячей воды
Анастасия Чинкова