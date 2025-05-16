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Депутат Арапов: нужно ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

Фото: iStock/Marc Elias

Фото: iStock/Marc Elias

По мнению депутата Госдумы от партии «Новые люди» Георгия Арапова, в России необходимо ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение Арапов направил на рассмотрение министру труда Антону Котякову. Дополнительный отпуск для повышения рождаемости депутат предложил назвать «демографическая неделя».

«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой "демографической недели" и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», — поясняет Котяков.

Депутат отмечает, что данная отпускная неделя позволит парам не только работать над пополнением в семье, но и найти одиноким людям свою половинку.

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#рождаемость
Суд признал законным отказ Егору Криду во взыскании 1 млн рублей с Мизулиной
16 мая 2025, 01:51

Фото: iStock/blinow61

Первый кассационный суд в Саратове поддержал решение об отказе Егору Криду, который пытался взыскать с Лиги безопасного интернета и ее главы Екатерины Мизулиной 1 миллион рублей. Об этом сообщает telegram-канал кассационного суда.
«Крид посчитал, что слово «скамер» (означающее «мошенник») нанесло ущерб его репутации, и потребовал опровержения, а также денежную компенсацию за моральный вред. Однако суд первой инстанции и апелляция отказали ему. Экспертиза показала, что термин «скамер» не является общепринятым в русском языке и отсутствует в словарях, поэтому его нельзя однозначно трактовать как оскорбление», — говорится в сообщении.

Причиной для иска стало то, что Екатерина Мизулина во время одного из выступлений назвала Крида «скамером». По мнению певца, это навредило его репутации и оскорбило лично. По факту обращения была проведена лингвистическая экспертиза. Она постановила, что Криду стоит отказать в иске, так как слова «скамер» нет в словаре и оно не имеет аналогов в русском языке.

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#деньги
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Мальчик, изрезанный отчимом в Кузбассе, находится в детдоме
16 мая 2025, 01:15

Фото: iStock/alexkich

Мальчик из Прокопьевска, который в 2024 году пострадал от издевательств отчима, находится в детдоме. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство образования Кузбасса.
Напомним, мать вместе с сожителем заставляли 12-летнего мальчика есть стиральный порошок, морили голодом, били железной кочергой и наживую зашили порванную ими же губу.

По данным издания, местные жители в соцсетях главы региона стали интересоваться состоянием ребёнка, а также попросили рассказать, как складывается его судьба после пережитого ужаса.

«На данный момент мальчик вместе с братом и сестрой находится в детском доме и проходит реабилитационные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Тем временем, в Долгопрудном устанавливают обстоятельств травмирования ребенка после наезда электросамоката, пишет Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Подмосковья.

«По имеющимся данным, вечером 14 мая 2025 года в Лихачевском проезде в Долгопрудном мужчина, двигаясь на электросамокате, сбил 10-летнего мальчика. Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бабушка сбитого ребёнка видела, как всё произошло. По её словам, мужчина, сбивший мальчика, остановился и помог перенести внука на лавочку. Однако после этого уехал. Сейчас устанавливается личность водителя электросамоката, а также обстоятельства происшествия.


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Вторая дочь президента Трампа Тиффани стала мамой
Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз
15 мая 2025, 23:40

Тиффани Трамп (Фото: РИА Новости)

Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз. Его дочь, американская модель и певица Тиффани родила первого ребенка, о чем сама сообщила на своей странице в соцсети X.
Мальчика назвали Александром. Тиффани родила от миллиардера Майкла Булоса, с которым поженилась в 2022 году.

О беременности дочери сообщил сам Трамп еще в октябре 2024 года. Тогда американский лидер выступал с речью в Детройтском экономическом клубе, в ходе чего назвал Тиффани и Майкла «исключительными».

Тиффани является единственным ребенком от брака Трампа с моделью Марлой Мейплз.

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Россияне жалуются на сбой ряда сервисов
15 мая 2025, 20:15

Фото: istockphoto/Sashkinw

Сбои произошли в ряде российских интернет-сервисов. Об этом говорят данные платформы Downdetector в четверг, 15 мая. На ней зафиксированы жалобы на работу соцсетей, интернет-банкинга и операторов сотовой связи.
В частности, упоминаются Газпромбанк, ВТБ и Альфа-банк. Кроме того, юзеры жалуются на неполадки в работе маркетплейсов и транспортной системы РЖД.

В середине апреля сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp* по всему миру. Юзеры тогда жаловались на проблемы при отправке сообщений. По информации Downdetector, по российской столице общее число жалоб превышало 3,3 тысячи. Кроме того, были зафиксированы жалобы из Бангладеша, Бразилии и США.

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*Принадлежит Meta, чья деятельность признана в России экстремистской, террористической и запрещена
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#россияне
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Смольный добивается реставрации дома Демидова в Петербурге
15 мая 2025, 20:13

Фото: iStock/TomasSereda

В Санкт-Петербурге должны отреставрировать лицевой фасад дома Демидова, а также работы планируются и внутри здания, пишет «Петербургский дневник».
По данным издания, в 2024 году Смольный заключил соглашение с Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры о проведении реставрационных работ в течение 18 месяцев.

«В ноябре 2024 года в КГИОП поступило заявление о выдаче разрешения на проведение научно-исследовательских и изыскательских работ для разработки проектной документации. В выдаче разрешения отказано в связи с наличием замечаний», — рассказали в комитете.

Отмечается, что срок добровольного исполнения условий мирового соглашения пока не истек. Сотрудники комитета выявили, что лицевые и дворовые фасады объекта, а также некоторые внутренние помещения находятся в неудовлетворительном состоянии. А в западной части второго двора под навесом лежит строительный и бытовой мусор.

Тем временем в Кемерове планируют отремонтировать участки дорог, на состояние которых сильно жаловались местные жители, пишет «Сiбдепо».
На ремонт потратят деньги, которые удалось сэкономить при строительстве других объектов.

Губернатор Кузбасса Илья Середюк поручил мэру Кемерова Дмитрию Анисимову приступать к работам немедленно.

«Прошу провести конкурсную процедуру по определению подрядчиков и заключение контрактов оперативно и проследить за тем, чтобы это были надёжные подрядчики и исполнители, которые бы не затягивали работы», — сказал Середюк.

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