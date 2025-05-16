Депутат Арапов: нужно ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости

Фото: iStock/Marc Elias
По мнению депутата Госдумы от партии «Новые люди» Георгия Арапова, в России необходимо ввести дополнительный отпуск для повышения рождаемости в стране. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее предложение Арапов направил на рассмотрение министру труда Антону Котякову. Дополнительный отпуск для повышения рождаемости депутат предложил назвать «демографическая неделя».
Депутат отмечает, что данная отпускная неделя позволит парам не только работать над пополнением в семье, но и найти одиноким людям свою половинку.
Читайте также:
Вторая дочь президента Трампа Тиффани стала мамой
Диетолог рассказала, почему чревато «заедать» стресс шоколадом
Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь
«Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть целесообразность внедрения ежегодной оплачиваемой "демографической недели" и, в случае поддержки данной инициативы, совместно с профильными органами исполнительной власти подготовить соответствующие изменения в законодательство Российской Федерации», — поясняет Котяков.
Депутат отмечает, что данная отпускная неделя позволит парам не только работать над пополнением в семье, но и найти одиноким людям свою половинку.
Читайте также:
Вторая дочь президента Трампа Тиффани стала мамой
Диетолог рассказала, почему чревато «заедать» стресс шоколадом
Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь
Иван Мусатов