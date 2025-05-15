Диетолог рассказала, почему чревато «заедать» стресс шоколадом

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Аппетит приходит не только во время еды, но и во время стресса. Потребность «заесть» негативные эмоции нередко помогает людям шоколад, но есть ли в этом правда?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что вокруг немало факторов, провоцирующих стресс в организме, а питание восполняет утраченные ресурсы.
По ее словам, нужно отдавать предпочтения непресыщенным натуральным продуктам, которые имеют в своем составе растительные волокна.
Она добавила, что в шоколаде, которым зачастую люди «заедают» стресс, содержится кофеин, являющийся природным стимулятором.
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«Мы должны всегда быть приверженцами здорового образа жизни во всех его аспектах, и прежде всего, в употреблении тех компонентов пищи, которые могут стать для нас донаторами полезных молекул, растраченных при стрессе», — сказала эксперт.
По ее словам, нужно отдавать предпочтения непресыщенным натуральным продуктам, которые имеют в своем составе растительные волокна.
«Уровень кортизола, дофамина, норадреналина во многом определяются здоровьем нашего кишечника. Поэтому мы должны из пищи получать магний, витамины группы В, растительные волокна. А если заедать сладким, то организм истощится, и человек попадет в состояние уныния», — объяснила диетолог.
Она добавила, что в шоколаде, которым зачастую люди «заедают» стресс, содержится кофеин, являющийся природным стимулятором.
«Это будет себе дороже, кофеин только углубит воздействие стрессовой ситуации на организм человека», — подчеркнула Королева.
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Анастасия Панченко