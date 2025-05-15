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Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь

Психолог Сулим: ребенок должен понимать, зачем едет в лагерь
Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Семейный психолог Софья Сулим дала родителям ценные советы, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь.
«Важно, чтобы у ребёнка была мотивация и он понимал, зачем туда едет. Если родители просто хотят отправить ребёнка, это как раз и вызовет достаточно сильный стресс», — заявила Сулим в разговоре с RT.

Она отметила, что с ребёнком стоит поговорить, как с отдельной личностью, и рассказать, что можно делать в лагере, а что нельзя.

По словам детского психолога Натальи Наумовой, поездка ребенка в детский лагерь против его воли может закончиться психологической травмой и обидой на родителей.

Она посоветовала настроить ребенка, рассказав ему интересные истории о жизни в лагере.

«Будет полезно и посмотреть вместе хороший фильм про жизнь в детском лагере. Плюс родители могут поделиться собственным положительным опытом такого отдыха, если он у них был», — рассказала психолог «Москве 24».

Кроме того, Наумова призвала родителей дать понять ребёнку, что он сможет в любое время вернуться домой, если захочет. Отправлять в лагерь через силу не стоит, заключила специалист.

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#стресс
Диетолог рассказала, почему чревато «заедать» стресс шоколадом
Диетолог Королева: содержащийся в шоколаде кофеин усугубляет стресс
15 мая 2025, 18:42

Фото: iStock/dragana991

Аппетит приходит не только во время еды, но и во время стресса. Потребность «заесть» негативные эмоции нередко помогает людям шоколад, но есть ли в этом правда?
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что вокруг немало факторов, провоцирующих стресс в организме, а питание восполняет утраченные ресурсы.

«Мы должны всегда быть приверженцами здорового образа жизни во всех его аспектах, и прежде всего, в употреблении тех компонентов пищи, которые могут стать для нас донаторами полезных молекул, растраченных при стрессе», — сказала эксперт.

По ее словам, нужно отдавать предпочтения непресыщенным натуральным продуктам, которые имеют в своем составе растительные волокна.

«Уровень кортизола, дофамина, норадреналина во многом определяются здоровьем нашего кишечника. Поэтому мы должны из пищи получать магний, витамины группы В, растительные волокна. А если заедать сладким, то организм истощится, и человек попадет в состояние уныния», — объяснила диетолог.

Она добавила, что в шоколаде, которым зачастую люди «заедают» стресс, содержится кофеин, являющийся природным стимулятором.

«Это будет себе дороже, кофеин только углубит воздействие стрессовой ситуации на организм человека», — подчеркнула Королева.

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В России назвали эффективный способ снизить потребление алкоголя в стране
Тумусов: для решения проблемы с употреблением алкоголя надо поднимать культуру
15 мая 2025, 18:00

Фото: istockphoto/Deagreez

Для решения проблемы с употреблением алкоголя в России необходимо поднимать общую культуру в обществе, заявил «Татар-информу» депутат Госдумы Федот Тумусов.
«Общую культуру надо поднимать. На самом деле этот процесс уже идет. Мы успешно боремся и с курением, и с алкоголем…», — сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья.
Парламентарий добавил, что в решении данного вопроса нет универсального метода, но процесс поднятия общей культуры в обществе уже идет.

Депутат напомнил, что в 60-е и 70-е годы дети присутствовали на застольях, наблюдая, как взрослые употребляли алкоголь. Тумусов подчеркнул, что они тоже брали стаканы, хоть в них и были безалкогольные напитки и говорили тост. По мнению парламентария, такие дети начнут пить во взрослом возрасте с большей долей вероятности.

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#алкоголь
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#госдума
#новости
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Операторы могут блокировать мошеннические звонки в случае согласия абонента
Аналитик Шатилин: операторы могут определять мошеннические звонки
15 мая 2025, 17:37

Фото: iStock/JuYochi

Операторы могут определять подозрительные звонки и блокировать их в случае согласия абонента. Об этом рассказал аналитик TelecomDaily Илья Шатилин.
«Проблема в том, что деньги воруют не во время разговора с телефонным мошенником. Звонок – это техническое средство связи, это не канал, который можно как-то защитить. Самый надежный способ отследить мошеннический звонок – это прослушивать все вызовы в режиме реального времени и анализировать при помощи нейросетей, но это невозможно», — пояснил Шатилин в интервью Общественной Службе Новостей.

Однако он отметил, что операторы все же могут определять мошеннические звонки. Для этого абонент должен дать согласие на блокировку подобных звонков. По словам специалиста, оператор будет блокировать звонки с номера, который активно перезванивает большое число абонентов.

В свою очередь член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в беседе с RT пояснил, что мошенники используют методы социальной инженерии и постоянно адаптируют схемы под актуальные вопросы.

«Один из новых векторов — звонки или письма под предлогом уточнения трудового стажа. Аферисты представляются сотрудниками пенсионных фондов, центров соцзащиты или кадровых служб и запрашивают у граждан персональные данные якобы для корректировки сведений или для перерасчёта пенсии», — уточнил Немкин.

Он подчеркнул, что мошенники для правдоподобности используют имена, даты рождения и даже называют место работы. Основная же их цель – заполучить паспортные данные, номера СНИЛС, ИНН и данные банковских карт.

Все подобные звонки необходимо сразу прерывать, предупредил депутат.

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#рф
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Эксперт назвал удобрения, улучшающие урожайность
Эксперт Соколов: компост позволит улучшить почву
15 мая 2025, 16:36

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

Чтобы улучшить почву, необходимо использовать компост. Об этом рассказал эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.
«Это натуральное удобрение можно сделать своими руками из того, что обычно идет в мусор: пищевые отходы, трава, листья, ветки, яичная скорлупа. Всё это со временем перегнивает и превращается в полезный гумус, который подходит почти для любых растений», — пояснил Соколов в беседе с «Известиями».

Он также призвал садоводов не забывать про минеральные удобрения. По словам специалиста, азот необходим для роста зелени, фосфор полезен для корней, а калий — для плодов. При этом Соколов добавил, что важно соблюдать дозировку и не перекармливать растения удобрениями.

В свою очередь адвокат Московской коллегии адвокатов №1, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений Денис Кузнецов напомнил дачникам о различных штрафах.

«Самое, на мой взгляд, распространенное в практике нарушение, за которое органы государственной власти реально могут оштрафовать — это самовольный захват земельных участков», — рассказал Кузнецов в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Речь идёт о тех собственниках, которые обносят забором территорию, которая им не принадлежит. Также оштрафовать могут за постройки, пересекающие границы участка или находящиеся за ними. Кроме того, постройку могут признать незаконной даже в пределах границ участка, если земля не предназначена для строительства.

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#отходы
#рф
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Юрист назвал последствия за курение на балконе
Юрист Русяев: за курение на балконе могут оштрафовать на три тысячи рублей
15 мая 2025, 14:40

Фото: istockphoto/YKD

За курение на балконе может грозить штраф до трех тысяч рублей в случае возникновения угрозы пожара. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал юрист Илья Русяев. Собеседник подчеркнул, что на балконах нельзя пользоваться открытым огнем, включая тлеющую сигарету.
«При нарушении этого требования возможен штраф по статье 20.4 КоАП РФ от двух до трех тысяч рублей для физических лиц», — сказал Русяев.
Кроме того, по словам юриста, курение на балконе могут расценить как нарушение санитарных норм или нанесение вреда здоровью при систематическом попадании дыма в другие квартиры. Жильцы могут подать в суд на компенсацию морального вреда, подчеркнул Русяев.

Он резюмировал, что курильщика в зависимости от последствий можно привлечь к гражданской или административной ответственности.

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