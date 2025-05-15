Россиянам рассказали, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь

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Семейный психолог Софья Сулим дала родителям ценные советы, как подготовить ребёнка к поездке в лагерь.
«Важно, чтобы у ребёнка была мотивация и он понимал, зачем туда едет. Если родители просто хотят отправить ребёнка, это как раз и вызовет достаточно сильный стресс», — заявила Сулим в разговоре с RT.
Она отметила, что с ребёнком стоит поговорить, как с отдельной личностью, и рассказать, что можно делать в лагере, а что нельзя.
По словам детского психолога Натальи Наумовой, поездка ребенка в детский лагерь против его воли может закончиться психологической травмой и обидой на родителей.
Она посоветовала настроить ребенка, рассказав ему интересные истории о жизни в лагере.
«Будет полезно и посмотреть вместе хороший фильм про жизнь в детском лагере. Плюс родители могут поделиться собственным положительным опытом такого отдыха, если он у них был», — рассказала психолог «Москве 24».
Кроме того, Наумова призвала родителей дать понять ребёнку, что он сможет в любое время вернуться домой, если захочет. Отправлять в лагерь через силу не стоит, заключила специалист.
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