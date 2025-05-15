Вторая дочь президента Трампа Тиффани стала мамой

Тиффани Трамп (Фото: РИА Новости)
Президент США Дональд Трамп стал дедушкой в одиннадцатый раз. Его дочь, американская модель и певица Тиффани родила первого ребенка, о чем сама сообщила на своей странице в соцсети X.
Мальчика назвали Александром. Тиффани родила от миллиардера Майкла Булоса, с которым поженилась в 2022 году.
О беременности дочери сообщил сам Трамп еще в октябре 2024 года. Тогда американский лидер выступал с речью в Детройтском экономическом клубе, в ходе чего назвал Тиффани и Майкла «исключительными».
Тиффани является единственным ребенком от брака Трампа с моделью Марлой Мейплз.
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О беременности дочери сообщил сам Трамп еще в октябре 2024 года. Тогда американский лидер выступал с речью в Детройтском экономическом клубе, в ходе чего назвал Тиффани и Майкла «исключительными».
Тиффани является единственным ребенком от брака Трампа с моделью Марлой Мейплз.
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Иван Мусатов