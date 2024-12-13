Эксперт рассказала, когда должны выплатить зарплату в декабре

Аванс в декабре придет россиянам в обычное время, а основную часть оклада должны будут выплатить до начала новогодних каникул. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, следующая выплата придется уже на вторую половину января.