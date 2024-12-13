Эксперт рассказала, когда должны выплатить зарплату в декабре

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Аванс в декабре придет россиянам в обычное время, а основную часть оклада должны будут выплатить до начала новогодних каникул. Об этом сообщила директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По ее словам, следующая выплата придется уже на вторую половину января.
«Однако работодатель имеет право перечислить всю сумму оклада заранее, если у него возникло такое желание. И некоторые компании так и поступают, выдавая зарплату за декабрь перед праздниками, так как в праздничный месяц всех нас ожидает много трат», — отметила эксперт в беседе с RT.В то же время стало известно, что россияне не очень любят ставить финансовые цели на 2025 год. К примеру, как сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на опрос Группы «Ренессанс Страхование», 62% петербуржцев не имеют никаких денежных планов на следующий год.
«Из числа ответивших положительно (38%) каждый четвертый рассчитывает съездить в отпуск (24%), каждый пятый – вложить деньги в образование (22%), каждый седьмой – сделать ремонт (15%), каждый десятый (9%) – потратиться на обслуживание либо покупку нового автомобиля», — отмечает издание.Читайте также:
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