Депутат Бессараб напомнила, что с 1 августа работающим пенсионерам повысят пенсии
С 1 августа 2026 года некоторым пенсионерам повысят пенсию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.
Прибавку получат работающие пенсионеры, которые продолжали трудовую деятельность в 2025 году и за которых работодатели перечисляли страховые взносы. Перерасчёт проведут автоматически на основании накопленных пенсионных коэффициентов — обращаться с заявлениями не потребуется.
Размер доплаты напрямую зависит от количества заработанных за прошлый год баллов. При этом действующее законодательство ограничивает максимальную прибавку: она составит не более трёх пенсионных коэффициентов. Напомним, что ежегодный перерасчёт для работающих пенсионеров традиционно проходит в начале августа.
Ранее стало известно, что с осени работающие россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной при природных или техногенных чрезвычайных ситуациях, если инцидент повлиял на их жизнь. Однако есть один важный момент — сотруднику потребуется самостоятельно написать заявление работодателю. Более того, это следует сделать в установленный срок.
