Телеведущая Арина Шарапова в юбилей раскрыла, откуда черпает жизненную энергию

30 мая 2026, 04:16

Телеведущая Арина Шарапова в 65-летний юбилей раскрыла, откуда черпает энергию

Арина Шарапова (Фото: Instagram* @arinasharapova1tv_official)

Известная телеведущая Арина Шарапова рассказала, откуда берёт силы на новые свершения. Оказалось, что её очень сильно «подпитывает» работа с любимой командой. Об этом пишет РИА Новости.





Знаменитость пояснила, что она вместе с коллегами уже долгие годы создаёт уникальные проекты для разных поколений. Речь идет о кино, занятиях со школьниками, молодёжью, студентами, пенсионерами, а также о работе с несовершеннолетними, которые проходят длительное лечение в онкоцентрах. Эта деятельность кажется звезде по-настоящему потрясающей, и теплый коллектив лишь усиливает положительные эмоции.





Клип SHAMAN могут удалить после жалоб иноагентов

«Энергию я восполняю исключительно в работе, где собрана команда моих любимых, замечательных людей», — подчеркнула Шарапова.