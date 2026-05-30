С осени россияне получат право на дополнительный выходной при особом условии

30 мая 2026, 02:45

РИА Новости: С осени россияне получат право на дополнительный выходной при ЧС

Фото: iStock/Pheelings Media

Работающие россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной при природных или техногенных чрезвычайных ситуациях, которые коснулись их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.





Сотрудники, проживающие в зонах ЧС, в случае нарушения условий жизни или утраты имущества, вправе рассчитывать на оплачиваемый выходной с сохранением среднего заработка либо на отпуск до пяти дней без зарплаты. Для этого нужно написать заявление работодателю. Подать его следует не позднее пяти рабочих дней с момента официального признания ситуации чрезвычайной.



Дополнительный выходной сотрудникам обязаны предоставить в течение десяти дней после письменного обращения, а отпуск — в течение двадцати дней. Мера поддержки начнёт действовать с 1 сентября 2026 года и будет доступна в течение шести лет.



