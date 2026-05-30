С осени россияне получат право на дополнительный выходной при особом условии
Работающие россияне смогут получить дополнительный оплачиваемый выходной при природных или техногенных чрезвычайных ситуациях, которые коснулись их. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.
Сотрудники, проживающие в зонах ЧС, в случае нарушения условий жизни или утраты имущества, вправе рассчитывать на оплачиваемый выходной с сохранением среднего заработка либо на отпуск до пяти дней без зарплаты. Для этого нужно написать заявление работодателю. Подать его следует не позднее пяти рабочих дней с момента официального признания ситуации чрезвычайной.
Дополнительный выходной сотрудникам обязаны предоставить в течение десяти дней после письменного обращения, а отпуск — в течение двадцати дней. Мера поддержки начнёт действовать с 1 сентября 2026 года и будет доступна в течение шести лет.
