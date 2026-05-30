Достижения.рф

Участие Blue Origin в лунной программе США могут отложить на год после взрыва ракеты

Фото: iStock/mikiell

Участие компании Blue Origin в американской лунной программе может сдвинуться как минимум на год из-за недавнего взрыва ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на расчёты экс-сотрудника NASA.



Напомним, что инцидент случился в пятницу. Орбитальная ракета взорвалась при испытаниях на стартовой площадке во Флориде, и в результате космодрому на мысе Канаверал был нанесён серьёзный ущерб. Снимки, сделанные с высоты, запечатлели груды искореженных обломков на земле — из строений уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.

Мать россиянки, задержанной с 17 кг наркотиков в Дубае, рассказала о плохих предчувствиях дочери
Мать россиянки, задержанной с 17 кг наркотиков в Дубае, рассказала о плохих предчувствиях дочери
New Glenn создавалась в рамках амбициозного проекта по развертыванию спутниковой группировки Amazon LEO. Более того, в Blue Origin планировали модернизировать эту ракету до сверхтяжёлого класса, чтобы конкурировать со SpaceX. Уже в следующем году NASA рассчитывало испытать лунные посадочные модули обеих компаний.

«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы «Артемида III», задержка составит как минимум год», — говорится в материале.
Миссию Артемида III всё ещё могут организовать по изначальному плану, если SpaceX предоставит свои модули. Однако подобное развитие событий вынудит США сделать ставку на непроверенную технологию единственного подрядчика.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0