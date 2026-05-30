Участие Blue Origin в лунной программе США могут отложить на год после взрыва ракеты

30 мая 2026, 04:43

Фото: iStock/mikiell

Участие компании Blue Origin в американской лунной программе может сдвинуться как минимум на год из-за недавнего взрыва ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на расчёты экс-сотрудника NASA.





Напомним, что инцидент случился в пятницу. Орбитальная ракета взорвалась при испытаниях на стартовой площадке во Флориде, и в результате космодрому на мысе Канаверал был нанесён серьёзный ущерб. Снимки, сделанные с высоты, запечатлели груды искореженных обломков на земле — из строений уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.





«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы «Артемида III», задержка составит как минимум год», — говорится в материале.