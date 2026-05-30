Участие Blue Origin в лунной программе США могут отложить на год после взрыва ракеты
Участие компании Blue Origin в американской лунной программе может сдвинуться как минимум на год из-за недавнего взрыва ракеты New Glenn. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на расчёты экс-сотрудника NASA.
Напомним, что инцидент случился в пятницу. Орбитальная ракета взорвалась при испытаниях на стартовой площадке во Флориде, и в результате космодрому на мысе Канаверал был нанесён серьёзный ущерб. Снимки, сделанные с высоты, запечатлели груды искореженных обломков на земле — из строений уцелели лишь одна башня и резервуар для воды.
New Glenn создавалась в рамках амбициозного проекта по развертыванию спутниковой группировки Amazon LEO. Более того, в Blue Origin планировали модернизировать эту ракету до сверхтяжёлого класса, чтобы конкурировать со SpaceX. Уже в следующем году NASA рассчитывало испытать лунные посадочные модули обеих компаний.
«Из-за восстановления инфраструктуры, исследований и возобновления полетов аппарата New Glenn, а также испытаний в рамках программы «Артемида III», задержка составит как минимум год», — говорится в материале.Миссию Артемида III всё ещё могут организовать по изначальному плану, если SpaceX предоставит свои модули. Однако подобное развитие событий вынудит США сделать ставку на непроверенную технологию единственного подрядчика.