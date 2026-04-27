Депутат Бессараб напомнила о досрочной выплате пособий за май
Единое пособие российским семьям выплатят досрочно — 30 апреля. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Причина переноса даты связана с тем, что стандартный день перечисления выплаты — третье число каждого месяца. В нынешней ситуации оно выпадает на праздничные и выходные дни (период с 1 по 3 мая).
Депутат пояснила, что единое пособие в России получают семьи почти на 10 миллионов детей. Аналогичный порядок переноса выплат распространяется и на другие социальные пособия, зарплаты и пенсии. Если дата их перечисления совпадает с праздничными периодами — например, с 1 по 3 мая или с 9 по 11 мая — либо выпадает на выходные дни, средства будут перечислены не позднее последнего рабочего дня перед началом выходных.
