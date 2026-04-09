Россиянам раскрыли, от чего будет зависеть размер новой семейной выплаты

09 апреля 2026, 05:32

РИА Новости: Размер новой семейной выплаты привязали к официальному доходу родителей

Размер новой ежегодной семейной выплаты в России будут определять индивидуально для каждой семьи. Об этом рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской академии Елена Цацура.





По ее словам, сумма зависит от официального дохода родителей, состава семьи и региональных размеров прожиточного минимума. Фактически выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. По итогам года налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают заявителю.



