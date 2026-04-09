Россиянам раскрыли, от чего будет зависеть размер новой семейной выплаты
РИА Новости: Размер новой семейной выплаты привязали к официальному доходу родителей
Размер новой ежегодной семейной выплаты в России будут определять индивидуально для каждой семьи. Об этом рассказала РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории исследований уровня жизни и социальной защиты ИНСАП Президентской академии Елена Цацура.
По ее словам, сумма зависит от официального дохода родителей, состава семьи и региональных размеров прожиточного минимума. Фактически выплата представляет собой возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц. По итогам года налог пересчитывают по ставке 6%, а разницу возвращают заявителю.
Новая мера поддержки предназначена для работающих родителей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет, если ребёнок учится в университете очно).
Право на выплату имеют семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума. По информации Социального фонда, приём заявок начнется с 1 июня. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ или клиентские службы Соцфонда.
