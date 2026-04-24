Выплаты матерям-героиням с 2027 года начнут перечислять автоматически
С 2027 года выплату за присвоение звания «Мать-героиня» начнут перечислять автоматически. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты России.
Соответствующий проект постановления правительства разместили на сайте нормативных правовых актов. Согласно материалу, изменения планируют ввести с 1 января 2027 года. Новая мера также затронет тех, кого наградят орденом или медалью ордена «Родительская слава».
Социальный фонд России (СФР) будет получать данные из своих информационных систем и назначать выплаты проактивно — просто по факту награждения или присвоения звания. Сейчас система работает иначе: начисления осуществляет Минтруд на основании сведений, которые поступают из регионов.
Напомним, что размер единовременной выплаты составляет: 500 тысяч рублей за орден «Родительская слава», 200 тысяч рублей за медаль этого ордена и один миллион рублей за звание «Мать-героиня».
