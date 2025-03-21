Депутат Бессараб назвала россиянам условие досрочного выхода на пенсию

Светлана Бессараб (Фото: duma.gov.ru)
Россияне, работающие в стандартных условиях труда, могут досрочно выйти на пенсию, как и те, кто трудится, например, на вредных производствах. Для этого у них должен быть выработан длительный трудовой стаж.
Об этом в разговоре с изданием «Лента.ру» рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она также назвала и конкретные цифры трудового стажа, который необходимо отработать гражданам для досрочного выхода на пенсию.
Для наглядности она привела пример: для женщин в России установлен возраст выхода на пенсию в 60 лет. Если она отработала 37 лет, то на пенсию она сможет выйти в 58 лет. То же самое и для мужчин: они могут уйти на пенсию в 63 года, если к этому возрасту уже трудились на протяжении 42 лет, пояснила Светлана Бессараб.
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«Мужчины могут раньше выйти на пенсию при стаже работы 42 года, а женщины — 37 лет, но не раньше чем за 2 года до наступления общеустановленного пенсионного возраста», — сказала парламентарий.
Для наглядности она привела пример: для женщин в России установлен возраст выхода на пенсию в 60 лет. Если она отработала 37 лет, то на пенсию она сможет выйти в 58 лет. То же самое и для мужчин: они могут уйти на пенсию в 63 года, если к этому возрасту уже трудились на протяжении 42 лет, пояснила Светлана Бессараб.
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Александр Бойцов