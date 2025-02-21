В Госдуме сообщили о повышении социальных пенсий

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В апреле 2025 года за счет индексации существенно вырастет социальная пенсия, на которую могут рассчитывать граждане с инвалидностью, потерявшие кормильца или вышедшие на пенсию на пять лет раньше. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб. По ее словам, общее пенсионное обеспечение, независимо от социальной пенсии, не будет меньше установленного для него прожиточного минимума.
«Сегодня это 15 250 рублей. Если прожиточный минимум в регионе ниже этой суммы, то пенсионеру будут доплачивать до уровня общефедерального из федерального бюджета. Если прожиточный минимум выше, как в Москве, то регион сам доплачивает. Но что самое важное — социальная доплата обязательно обеспечивает соответствующую величину», — подчеркнула парламентарий в беседе с RT.Тем временем доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, как получать пенсию более 50 тысяч рублей. В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт пояснил, что для этого нужно заработать минимум 300 пенсионных баллов. По его словам, учитывая стоимость одного балла в 145 рублей в этом году, можно посчитать всю пенсию на портале «Госуслуг», сложив баллы и фиксированную выплату.
«Если гражданин набрал к моменту назначения страховой пенсии 256,287 пенсионного балла, размер его страховой пенсии составит 46246,15 рубля. Чем больше набрано пенсионных баллов, тем выше будет размер пенсии. При 300 пенсионных баллах размер страховой пенсии по старости составит 52614,7 рубля», — добавил он.Читайте также:
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