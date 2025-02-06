В Госдуме рассказали, как получать две пенсии сразу

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, какие категории граждан имеют право получать две пенсии одновременно. По ее информации, к ним относятся участники Великой Отечественной войны, люди, получившие военную травму и блокадники.
«Право на одновременное получение двух пенсий, например, государственной пенсии по инвалидности и страховой пенсии по старости, имеют участники Великой Отечественной войны, граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы, граждане, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда», — поделилась парламентарий в беседе с «Татар-информом».Кроме того, на две пенсии могут рассчитывать родители и вдовы призывников, которые погибли или получили травму на военной службе; нетрудоспособные граждане, перенесшие заболевания из-за катастрофы на ЧАЭС; семьи погибших космонавтов.
«В этом случае может быть предоставлено право на получение государственной пенсии по случаю потери кормильца и, например, страховой пенсии по старости или инвалидности», — добавила Бессараб.Читайте также:
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