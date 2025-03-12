Депутат Бессараб: трудовое законодательство в России защищает беременных

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Современное трудовое законодательство в России защищает беременных женщин. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, перечислив некоторые льготы и нормы, которые выполняют данную функцию.
«Например, беременной женщине предоставляется легкий труд. Часть оплаты отпуска по беременности и родам выплачивается от работодателя. Выплачиваются взносы из фонда социального страхования, но за женщиной сохраняется место работы. Поэтому была введена специальная статья в Уголовный кодекс об ответственности работодателей за неприем женщины из-за беременности на работу или увольнение беременной женщины», — поделилась парламентарий в беседе с RT.Бессараб также прокомментировала ситуацию, когда курьеры начали массово переходить на работу в заводские цеха. В разговоре с Общественной Службой Новостей депутат пояснила, что такие люди делают выбор в пользу стабильного заработка, соцгарантий, оплачиваемого больничного, фиксированного графика и расширенного ДМС, пусть и теряют небольшую часть дохода.
«На заводе работа с восьми утра до пяти вечера, со всеми социальными гарантиями, выплатами, льготами. Формируются пенсионные сбережения, работодатель отчисляет взносы в фонд социального страхования, больничные оплачиваются. Можно рассчитывать на трудовой отпуск, и он тоже оплачивается», — отметила она.Читайте также:
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