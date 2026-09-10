Депутат Бессараб назвала условие для пенсии в 100 тысяч рублей
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсия в размере 100 тысяч рублей потребует высокой официальной зарплаты на протяжении всей карьеры. Об этом сообщает «Лента.ру».
По ее словам, ориентир в 40% от прежнего заработка означает, что для такого уровня выплат доход должен составлять около 250 тысяч рублей в месяц. Значение имеет весь страховой стаж и размер взносов, перечисленных работодателем.
Бессараб призвала граждан оформлять трудовые отношения официально. При «белой» зарплате работодатель перечисляет страховые взносы в полном объеме, что влияет на будущие пенсионные права.
Депутат напомнила о программе долгосрочных сбережений. В ее рамках государство готово софинансировать накопления: суммарная поддержка может достичь 360 тысяч рублей. Эти средства способны увеличить доход человека после завершения работы.
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