Депутат Бессараб назвала условие для пенсии в 100 тысяч рублей

10 сентября 2026, 07:34

Для пенсии в 100 тысяч рублей необходим высокий заработок

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что пенсия в размере 100 тысяч рублей потребует высокой официальной зарплаты на протяжении всей карьеры. Об этом сообщает «Лента.ру».