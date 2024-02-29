Депутат Бессараб назвала заявление президента о повышении МРОТ амбициозной задачей

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Ранее планировалось, что минимальный размер оплаты труда в России увеличится до 30 тыс. рублей, однако президент, как всегда, поставил более жёсткую и сложную задачу. Об этом заявила член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Так она прокомментировала заявление Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию о том, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться ещё почти вдвое – до 35 тыс. рублей.
Это, по словам депутата, повлекло повышение заработной платы не только для тех россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
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«Эта задача амбициозна, но уверена, что она будет выполнена. Уже сегодня МРОТ составляет более 19 тыс. рублей», – сказала парламентарий в беседе с RT.
«Фактически были пересмотрены системы оплаты труда, потому что дифференциация между первым и вторым разрядами, между тарифными сетками, не должна быть слишком маленькой», – пояснила Бессараб.Парламентарий уверена, что поставленные президентом задачи будут выполнены, что улучшит качество жизни россиян.
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Лора Луганская