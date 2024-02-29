Путин назвал участников СВО новой элитой России

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Труженики страны, те, кто за нее болеет и участники СВО – новая элита России. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своего обращения к Федеральному собранию.
Те, кто находится на передовой и защищает страну, должны быть не только примером для остальных, но и занимать соответствующие посты, отметил Владимир Путин. Согласно его распоряжению, с 1 марта 2024 года имеющие высшее образование участники и ветераны СВО, смогут принять участие в программе «Время героев». Также такая категория лиц будет иметь преимущество при поступлении в вузы.
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Анастасия Хохлова