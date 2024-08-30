Депутат Бессараб объяснила избыточность включения 1 сентября в число праздников

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Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила, что включение Дня знаний 1 сентября в число государственных праздников является избыточной мерой, так как выходных дней в производственном календаре и так достаточно.
«В России уже есть 14 праздничных дней в производственном календаре, которые являются общенациональными праздниками. Кроме того, в разных регионах есть дополнительные календарные праздники, которые отмечаются в соответствии с традициями и вероисповеданием жителей», — прояснила в беседе с RuNews24.ru Бессараб.
Также, по её мнению, такие меры не необходимы, так как во многих компаниях и организациях предусмотрены выходные в честь разных личных праздников.
А финансовый маркетплейс «Выберу.ру» выяснил, что 42% российских родителей потратят на первоочередные школьные нужды от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, 25% планируют потратить на эти цели 30-50 тыс. рублей, 13% ограничатся суммой до 10 тыс. рублей.
«За год школьные товары подорожали на 6-8%. Большинство опрошенных не заметили ощутимого роста цен на школьные товары, 14% признались, что, по ощущениям, потратили на сборы денег меньше, чем в прошлом году. Косвенно на восприятие россиянами трат перед учебным годом влияет развитие локального малого и среднего бизнеса и импортозамещение», — прокомментировала в беседе с «Известиями» директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
Ранее директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов заявил, что в преддверии нового учебного года активизируются мошенники, и надо быть максимально бдительными.
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