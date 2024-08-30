Глава АИДТ Ветров призвал проверить школьные рюкзаки ради безопасности

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Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проверить школьные рюкзаки на предмет веса и состава для безопасности детей.
Так, он призвал выпустить специальные рекомендации по этому поводу.
Кроме этого, Ветров заявил о правильности маркировки оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия.
До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учителей готовят к обучению по новым учебниками по истории, которое начнётся во всех школах России с 1 сентября 2025 года.
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Кроме этого, Ветров заявил о правильности маркировки оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия.
«К примеру, полностью собранный школьный ранец для младшеклассника может весить несколько килограммов: учебники, принадлежности, тетради и канцелярия, сменка и спортивная форма буквально ложатся тяжким грузом на маленькие детские плечи», — заявил в беседе с RT Ветров.
До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учителей готовят к обучению по новым учебниками по истории, которое начнётся во всех школах России с 1 сентября 2025 года.
«У нас организовано повышение квалификации учителей. Поэтому каких-то проблем с подготовкой учителей здесь быть не должно. Мы провели в августе совещание с каждым ректором Института повышения квалификации региональным, проговорили план работы по введению государственного учебника и этому плану будем следовать», – приводит АГН «Москва» слова министра.Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.
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Мелисса Тимофеева