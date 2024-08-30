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ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

30 августа 2024, 15:25
Фото: iStock/Ton Photograph

Фото: iStock/Ton Photograph

Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов заявил, что в преддверии нового учебного года активизируются мошенники, и надо быть максимально бдительными.
Так, по его словам, злоумышленники создают поддельные сайты магазинов канцтоваров, ресурсы по поиску репетиторов и т. д.

«Несколько из самых распространённых мошеннических схем: поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей. Мошенники создают фальшивые интернет-магазины, предлагая школьные принадлежности по очень низким ценам. Также создаются сайты или объявления, предлагающие услуги репетиторов или курсы по подготовке к учебному году. Они могут сопровождаться поддельными отзывами. После оплаты контакт с «учителем» теряется, а родители остаются без денег и без обещанных услуг», — пояснил в беседе с RT Липов.



Мошенники также могут писать от имени школы и просить деньги на что-либо. Распространены различные уловки с грантами, стипендиями и сертификатами.

А кемеровских автолюбителей предупредили об ограничениях на дорогах в городе в День знаний.

«С 10:00 понедельника, 2 сентября, изменится схема частичного перекрытия перекрестка Терешковой-Химиков. Движение автомобилей будет затруднено из-за сужения дороги и организовано согласно новой схеме», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.

Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупреждал о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.

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Компенсацию за детский отдых получили более 1,5 тыс. подмосковных приёмных семей
30 августа 2024, 15:41

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Свыше 1,5 тыс. приёмных семей Московской области обратились за компенсацией на детский отдых. Такие данные привела первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
Там отметили, что в Московской области одна из мер социальной поддержки семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – выплата материальной помощи на отдых детей или компенсация расходов на приобретение путёвок для совместного отдыха.
«В Подмосковье проживают свыше 3,6 тыс. семей, где воспитываются 7 тыс. приёмных детей. Из них уже более 1,5 тыс. семей воспользовались компенсацией на детский отдых. Чаще всего это поездки всей семьёй на море, санаторий или лагерь. Компенсация позволяет значительно сэкономить семейный бюджет», – сказала Болатаева.
В министерстве добавили, что размер компенсации на отдых составляет 6 900 рублей. Она выплачивается всем членам семьи на счёт приёмного родителя. Вместо компенсации семья может оформить материальную помощь в размере 4 600 рублей на каждого приёмного ребенка.

Подать заявление на получение компенсационной выплаты можно в МФЦ. Важно, чтобы путёвка была оплачена со счёта приёмного родителя.

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#выплаты
#компенсации
#отдых
#дети
#приёмные родители
#семья
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В трёх отделениях подмосковного колледжа «Энергия» провели сбор первокурсников
30 августа 2024, 15:34

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Ежегодное собрание администрации подмосковного колледжа «Энергия» с первокурсниками и их родителями провели в подразделениях учебного заведения в Реутове, Богородском округе и Балашихе, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первокурсников познакомили с их кураторами, рассказали об организации учебного процесса, о стипендиях и сдаче сессии, а также об условиях и порядке заселения в общежитие и о других аспектах студенческой жизни. Особое внимание в ходе встречи было уделено профилактике деструктивного поведения молодёжи», — говорится в сообщении.
После этого студентов пригласили на классные часы с кураторами, где они смогли познакомиться поближе и задать все интересующие их вопросы.

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#подмосковье
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В Мособлдуме перечислили меры поддержки для подмосковных школьников
30 августа 2024, 15:20

Фото: istock / ipolonina

В Московской области действуют всевозможные меры поддержки школьников. Накануне Дня знаний и начала нового учебного года их перечислил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Любому ребёнку хочется, чтобы тетради, фломастеры, рюкзак – всё было самым красивым. А у родителей всегда возникает вопрос, как порадовать ребёнка и при этом уложиться в бюджет. Одежда, учебники, канцелярские товары – много всего нужно. Чтобы это было по силам всем нашим родителям, в регионе действуют меры поддержки. Мы стараемся сделать так, чтобы каждый ребёнок был готов к школе», – подчеркнул Брынцалов.
Многодетным семьям выплачивается по 3 тыс. рублей на каждого школьника для покупки формы. В этом году выплата предоставлена более 135 тыс. раз. Объём финансирования из бюджета региона превысил 406 млн рублей.
«Помимо этого, многодетные семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума получают дополнительно 7 тыс. рублей. Таким образом, общий размер выплат для таких семей составляет 10 тыс. рублей. Такая поддержка предоставлена 20 тыс. раз. На это в бюджете заложено 140 млн рублей», – отметил спикер.
Семьям с невысокими доходами, где ребята в этом году впервые идут в школу, бесплатно предоставляют рюкзак первоклассника, в котором собраны всё самое необходимое. Подарочные наборы получили более 3,7 тыс. первоклашек, в том числе и ребята, которые приехали учиться в регион из Белгородской и Курской областей.

Если семья признана малоимущей и ежемесячно получает пособие на ребёнка, право на получение набора предоставляется автоматически. Если семья не признана малоимущей, необходимо подать заявление на получение набора через портал.

Среди мер поддержки школьников в Подмосковье – доплата многодетным семьям с невысокими доходами (менее 18,3 тыс. рублей на человека) 7 тыс. рублей на приобретение формы. Общая сумма составляет 10 тыс. рублей.

Семьям, воспитывающим детей-инвалидов, с доходом меньше 27 тыс. рублей на человека выплачивается более 13 тыс. рублей.

Выплаты предоставляют в проактивном режиме. Если выплата не поступила автоматически, необходимо подать электронное заявление через региональный портал госуслуг или чат-бот в Тelegram.

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#социальная поддержка
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#московская область
#выплаты
#дети
#семья
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Детский омбудсмен Мишонова предложила повысить рождаемость с помощью крещения
30 августа 2024, 15:10

Фото: пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребёнка в МО

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова предложила владыкам подмосковных епархий лично крестить и брать в крестники первенцев в семьях региона на протяжении двух ближайших лет. По мнению Мишоновой, эта мера поможет повысить рождаемость в Подмосковье, сообщает пресс-служба детского омбудсмена области.
С этим предложением Ксения Мишонова выступила на собрании Всемирного Русского Народного Собора в Московской области. Она рассказала, что подобная мера была принята в 2008 году в Грузии.

«Почему бы нам в Год семьи не провести такой замечательный социальный эксперимент. Возможно, для кого-то, как и для тысяч грузинских семей, перспектива того, что крёстным будущего малыша станет владыка местной епархии — митрополит или епископ, — станет ключевым фактором при принятии решения о рождении малыша», — предположила Мишонова.
Отмечается, что в настоящее время у патриарха Грузинской православной церкви Илии насчитывается более 47 тысяч крестников, и рождаемость в стране после принятия этой меры заметно повысилась.

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#крещение
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#московская область
#подмосковье
#рождаемость
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Глава АИДТ Ветров призвал проверить школьные рюкзаки ради безопасности
30 августа 2024, 15:09

Фото: iStock/didecs

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил проверить школьные рюкзаки на предмет веса и состава для безопасности детей.
Так, он призвал выпустить специальные рекомендации по этому поводу.

Кроме этого, Ветров заявил о правильности маркировки оптимальных детских ранцев знаком качества и соответствия.

«К примеру, полностью собранный школьный ранец для младшеклассника может весить несколько килограммов: учебники, принадлежности, тетради и канцелярия, сменка и спортивная форма буквально ложатся тяжким грузом на маленькие детские плечи», — заявил в беседе с RT Ветров.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что учителей готовят к обучению по новым учебниками по истории, которое начнётся во всех школах России с 1 сентября 2025 года.

«У нас организовано повышение квалификации учителей. Поэтому каких-то проблем с подготовкой учителей здесь быть не должно. Мы провели в августе совещание с каждым ректором Института повышения квалификации региональным, проговорили план работы по введению государственного учебника и этому плану будем следовать», – приводит АГН «Москва» слова министра.

Ранее исследование сервиса «Купер» и аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» показало, что в этом году стоимость школьного портфеля в России равна 5 445 рублям.

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#дети
#безопасность
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В Подмосковье завершили подготовку переходов у школ к началу учебного года
30 августа 2024, 14:54

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Дорожники закончили работы по приведению пешеходных переходов, расположенных рядом с учебными заведениями Московской области, в соответствие с повышенными мерами безопасности, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Мы обследовали и привели в нормативное состояние более 1700 переходов на муниципальных и региональных дорогах вблизи образовательных учреждений – они соответствуют нормам безопасности», — сказал глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Он уточнил, что на всех переходах есть соответствующая разметка, установлены искусственные неровности и ограждение, а разрешённая скорость снижена, чтобы учащиеся могли безопасно пересекать проезжую часть. Кроме того, на переходах установили более 60 светофоров типа Т-7 для привлечения внимания водителей, а около 30 переходов оснастили дополнительной подсветкой и проекционной разметкой.

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#подмосковье
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В Подмосковье цифровой сервис поможет оформить справку для перевозки питомца
30 августа 2024, 14:41

Фото: iStock / Ирина Мещерякова

Владельцы домашних животных теперь могут дистанционно подать заявку на оформление ветеринарного свидетельства для перевозки питомца по России и за границу. Об этом сообщили в Мингосуправления, информационных технологий и связи Московской области.
«Этот электронный сервис значительно упрощает процесс получения документа. Раньше для оформления ветеринарного свидетельства нужно было посещать клинику в порядке живой очереди. Теперь можно легко заполнить онлайн-форму на региональном портале госуслуг и сразу же выбрать удобное время для осмотра животного в ближайшей государственной ветеринарной клинике или вызвать врача на дом», – пояснила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Ветеринарное свидетельство формы ф.№1 (ВСД) подтверждает, что животное готово к поездке. Оно не представляет опасности для окружающих, и состояние его здоровья хорошее. Его нужно получить для перевозки питомца в страны дальнего зарубежья и СНГ, а также для участия в выставках на территории России или для продажи животного.

Свидетельство выдаёт только государственная ветеринарная клиникой после того, как животное осмотрит специалист. Бесплатно подать заявку на оформление свидетельства, записаться на приём в клинику или вызвать ветеринара на дом можно на портале.

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#животные
#питомцы
#ветеринары
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«С осторожностью»: Кинологи рассказали, можно ли носить собаку в слинге
Кинолог Голубев: постоянное ношение собаки в слинге может привести к проблемам
30 августа 2024, 14:18

Фото: iStock/damedeeso

Некоторые владельцы небольших собак предпочитают носить их в слингах. Очень маленьких питомцев, как правило, хозяева практически не выпускают из рук, но правильно ли это?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что важно понимать, что слинг не должен причинять неудобства ни человеку, ни животному.

«Например, для еще несформировавшихся щенков слинг будет не самым лучшим средством передвижения, поскольку из-за неправильного положения собаки в слинге, вы можете ей навредить», — прокомментировал эксперт.

Можно ли носить собаку в слинге


Если вы используете слинг редко, то это не отразится на здоровье собаки, но постоянное ношение в слинге может привести к проблемам с опорно-двигательным аппаратом. Особенно это касается щенков. Дело в том, что пока малыш растет, скелет и мышцы развиваются и формируются. Любое неаккуратное движение или неправильная транспортировка могут привести к травмам.

Нельзя транспортировать собаку зажатой в подмышке, вертикально прижатой к телу или в таких позах, когда спинные мышцы сокращены и скручены на одну сторону. Именно поэтому постоянное использование слингов для транспортировки собаки может быть вредным для здоровья. При перемещении нужно подпирать спину и передние лапы в естественном положении.

Какие переноски безопасны для здоровья


Если планируется длительное путешествие или поездка, лучше отдавать предпочтение твёрдым боксам, в котором собаке будет максимально удобно. Подбирайте размер транспортного контейнера таким образом, чтобы питомец мог там комфортно лежать и вставать, это позволит ему немного размяться в пути.

Для непродолжительных поездок можно выбирать мягкие модели небольших размеров. Например, для походов к ветеринарному врачу с небольшим компаньоном, вы можете приобрести сумку, слинг или рюкзак (помните, что для щенков лучше не использовать слинги даже для короткой прогулки).

Передвижения на руках у хозяина


Если у питомца нет проблем со здоровьем, не стоит приучать его к рукам. Вне зависимости от размера и характера собаки, ей важно социализироваться, получать новую информацию и физические нагрузки. На руках у хозяина собака не сможет обнюхивать метки или играть с другими животными. Поэтому очень важно давать возможность любимцу изучать окружающий мир, а если он вдруг попросится на руки, позволить ему это сделать, но не приучать его к этой манере передвижения самостоятельно.

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В Росгвардии появилось новое оружие
«Калашников»: Усовершенствованный автомат АК-12 принят на вооружение Росгвардии
30 августа 2024, 13:35

Фото: istockphoto/???? ??????

Усовершенствованный автомат АК-12 приняли на вооружение в Росгвардии, сообщили в концерне «Калашников». Как уточняется на сайте предприятия, упомянутое вооружение является основным стрелковым в ВС РФ и входит в экипировку «Ратник». Перевооружать войска на АК-12 стали с 2018 года.
«Данная модель является вершиной развития системы АК и отличается от предыдущих поколений продуманной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью и кучностью стрельбы», - сказано в описании.
Кроме того, имеется возможность крепления на автомат оптических и предобъективных оптических приборов, а также установки подствольного гранатомета.

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