ИТ-эксперт Липов предупредил о мошенничествах в канун начала учебного года

Фото: iStock/Ton Photograph
Директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов заявил, что в преддверии нового учебного года активизируются мошенники, и надо быть максимально бдительными.
Так, по его словам, злоумышленники создают поддельные сайты магазинов канцтоваров, ресурсы по поиску репетиторов и т. д.
Мошенники также могут писать от имени школы и просить деньги на что-либо. Распространены различные уловки с грантами, стипендиями и сертификатами.
А кемеровских автолюбителей предупредили об ограничениях на дорогах в городе в День знаний.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупреждал о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
Читайте также:
Россиянам раскрыли новую схему мошенничеств на фоне ареста Дурова
Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива
«Несколько из самых распространённых мошеннических схем: поддельные интернет-магазины школьных принадлежностей. Мошенники создают фальшивые интернет-магазины, предлагая школьные принадлежности по очень низким ценам. Также создаются сайты или объявления, предлагающие услуги репетиторов или курсы по подготовке к учебному году. Они могут сопровождаться поддельными отзывами. После оплаты контакт с «учителем» теряется, а родители остаются без денег и без обещанных услуг», — пояснил в беседе с RT Липов.
Мошенники также могут писать от имени школы и просить деньги на что-либо. Распространены различные уловки с грантами, стипендиями и сертификатами.
А кемеровских автолюбителей предупредили об ограничениях на дорогах в городе в День знаний.
«С 10:00 понедельника, 2 сентября, изменится схема частичного перекрытия перекрестка Терешковой-Химиков. Движение автомобилей будет затруднено из-за сужения дороги и организовано согласно новой схеме», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы администрации города.
Ранее преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупреждал о новом виде мошенничества в Telegram на фоне ареста основателя мессенджера Павла Дурова во Франции.
Читайте также:
Россиянам раскрыли новую схему мошенничеств на фоне ареста Дурова
Мошенники от имени Россетей взламывают аккаунты на Госуслугах
ВТБ сообщил о мошенниках, действующих от имени Госархива
Мелисса Тимофеева