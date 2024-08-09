Депутат Бессараб объяснила важность прибавки к пенсии инвалидам и пенсионерам

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что прибавка в 1 200 рублей будет выплачиваться инвалидам I группы и пенсионерам в беззаявительном режиме.
Она отметила важность такой меры, поскольку теперь количество получателей прибавки в России вырастит почти вдвое.
До этого председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал об условии, при котором россияне могут рассчитывать на снижение суммы в квитанции для оплаты ЖКХ.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
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«С 1 января 2025 года правила меняются, и инвалидам I группы, лицам старше 80 лет будет выплачиваться в проактивном режиме 1 200 рублей. Сегодня эти деньги тоже выплачиваются, но в том случае, если инвалид представит лицо, за ним ухаживающее. Если сегодня их примерно 2,5 млн человек, то ожидается, что их будет около 5 млн», — прокомментировала в беседе с RT Бессараб.
До этого председатель Союза жилищных организаций Москвы, юрист Константин Крохин рассказал об условии, при котором россияне могут рассчитывать на снижение суммы в квитанции для оплаты ЖКХ.
«Собственник жилого помещения может подать заявление на перерасчёт «коммуналки», если он отсутствовал более пяти дней, если в доме невозможно установить приборы учета. Тогда можно написать заявление на перерасчёт за электричество, холодную и горячую воду, водоотведение и газ. И его будут обязаны сделать», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Крохин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
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Мелисса Тимофеева