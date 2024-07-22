В ГД поддержали доплату в 1,2 тысяч рублей для пенсионеров от 80 лет

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Комитет Государственной Думы рекомендовал одобрить увеличение пенсии для инвалидов I группы.
Для получения выплат не нужно будет писать заявление, они будут автоматически зачисляться на счёт вместе с пенсией. Ранее дополнительную выплату получали те, кто ухаживал за пенсионерами старше 80 лет или инвалидами I группы.
Сейчас эту выплату получают неработающие люди, которые ухаживают за инвалидом I группы или за престарелыми, нуждающимися в уходе.
Как пояснил Ярослав Нилов, ранее выплату получал именно ухаживающий, а теперь пенсионеры старше 80 лет и инвалиды просто будут получать прибавку к пенсии.
В июне пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в мае, получили повышенную пенсию. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составит 8134,88 руб., при достижении 80 лет — 16269,76 руб., сообщает Социальный фонд России.
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«Профильный комитет Госдумы одобрил поправку о доплате пенсионерам от 80 лет и инвалидам I группы в размере 1200 рублей к пенсии. Выплату установят без заявления, она будет индексироваться. Исключением останутся инвалиды с детства I группы, к пенсии которых добавляют ежемесячную компенсационную выплату в связи с уходом родителем или опекуном», — поделились в РБК.
Сейчас эту выплату получают неработающие люди, которые ухаживают за инвалидом I группы или за престарелыми, нуждающимися в уходе.
Как пояснил Ярослав Нилов, ранее выплату получал именно ухаживающий, а теперь пенсионеры старше 80 лет и инвалиды просто будут получать прибавку к пенсии.
В июне пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в мае, получили повышенную пенсию. В 2024 году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составит 8134,88 руб., при достижении 80 лет — 16269,76 руб., сообщает Социальный фонд России.
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Мира Полтева