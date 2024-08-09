Путин подписал закон о доплате 1200 рублей инвалидам и пенсионерам от 80 лет

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает ежемесячную индексируемую прибавку к пенсии в размере 1 200 рублей для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов I группы.
Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы, кроме инвалидов с детства этой группы, которым уже выплачивается ежемесячное пособие из-за ухода за ними родителями или опекунами, будут получать дополнительную ежемесячную выплату в размере 1200 рублей с учетом ежегодной индексации.
Эта надбавка будет применяться к одной из пенсий, если человек получает две пенсии.
Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста. Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.
До этого депутат Госдумы Андрей Исаев разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он пояснил, что размер индексации будет начисляться от максимальной суммы, то есть по той, которая была бы положена, если бы пенсионер не был трудоустроен. Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу.
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Эта надбавка будет применяться к одной из пенсий, если человек получает две пенсии.
«Никаких заявлений для этого писать не потребуется. Указанная выплата будет назначаться автоматически», — объяснил спикер ГД Вячеслав Володин.
Ранее эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова заявила, что россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста. Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.
До этого депутат Госдумы Андрей Исаев разъяснил порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Он пояснил, что размер индексации будет начисляться от максимальной суммы, то есть по той, которая была бы положена, если бы пенсионер не был трудоустроен. Недополученная за 8 лет сумма никуда не пропадает, она будет восстановлена, когда работающему пенсионеру придётся прекратить работу.
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Дарья Осипова