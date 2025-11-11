Депутат Бессараб призвала выдавать беспроцентную ипотеку многодетным семьям
Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила дифференцировать ставки по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.
По её мнению, семьям с одним или двумя детьми следует выдавать ипотеку под 6%, а при появлении третьего ребёнка снижать ставку. Для семей с четырьмя и более детьми Бессараб предложила оформить беспроцентную ипотеку.
«Льготную ипотеку нужно сохранять, особенно для семей с детьми. Дифференцировать её нужно только в сторону уменьшения», – подчеркнула депутат в беседе с «Татар-информ».
Ранее глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков предлагал повышать ставки для семей с одним ребёнком до 10–12%, оставляя 6% для двух детей и 4% для третьего. Бессараб раскритиковала эту инициативу, отметив, что она противоречит интересам семей.