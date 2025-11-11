Достижения.рф

В Москву зачислят восьмилетнюю русскоговорящую девочку из Латвии во второй класс

Фото: iStock/Drazen Zigic

В Москву зачислят восьмилетнюю русскоговорящую девочку из Латвии во второй класс. Об этом сообщает ИА «Регнум».



Ранее столичная школа отказала ребенку, якобы из-за недостаточного уровня знания русского языка, что вызвало общественный резонанс.

После обращения родителей с ситуацией ознакомились в Департаменте образования Москвы. Ведомство пересмотрело решение: результаты тестирования показали достаточный уровень владения языком. Семье предложили подать новое заявление на зачисление, заверив, что вопрос будет решен в ближайшее время.

Иван Мусатов

