В Москве женщины создали чат для матерей, которых некому встретить из роддома
В Москве женщины организовали чат поддержки для матерей, которым некому помочь после выписки из роддома. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Идея родилась после истории девушки из Анапы, которая в запрещённой сети предложила помощь недавно родившим мамам: встретить их из роддома, довезти до дома и оказать моральную поддержку. Пост быстро стал вирусным, и женщины по всей стране начали создавать аналогичные чаты.
Вчера московская инициаторка выложила собственное предложение о помощи. В комментариях собрались более 500 женщин, которые выражали благодарность и делились историями о том, как оставались без поддержки в критические моменты. Участницы чата предлагают встречать мам из роддома, отвозить домой, готовить заморозки и дарить цветы.
Читайте также: