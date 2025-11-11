В Дагестане растёт спрос на восстановление девственности

11 ноября 2025, 15:47

В Дагестане спрос на гименопластику вырос на 120% за год

Фото: Istock/LumenSt

В Дагестане вырос спрос на гименопластику — операцию по восстановлению девственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.