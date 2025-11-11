В Дагестане растёт спрос на восстановление девственности
В Дагестане вырос спрос на гименопластику — операцию по восстановлению девственности. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
За последний год количество желающих сделать эту процедуру увеличилось на 120%. Такой рост спроса привёл к повышению цен. Если раньше операция стоила около 35 тысяч рублей, то теперь цены достигают 70 тысяч рублей и выше.
Основными клиентками клиник стали женщины в возрасте от 17 до 25 лет. Они приезжают не только из Дагестана, но и из других регионов Северного Кавказа, а иногда и из отдалённых частей России.
Процедура популярна среди невест, которые планируют брак согласно местным традициям, но опасаются обращаться к хирургам в своих городах. Некоторые женщины делают гименопластику из любопытства или чтобы получить новые ощущения. Часто пациентки совмещают визит в клинику с поездкой в другой город.
