МВД: Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов нелегитимный

Фото: istockphoto/shironosov
Контроль за экзаменами по русскому языку у мигрантов не является легитимным, однако у властей нет другого пути, сказал в беседе с изданием «Коммерсантъ» замминистра внутренних дел Александр Горовой.
«Эти меры нелегитимны, но иного пути мы не нашли», — сказал собеседник.Отмечено, что власти навели порядок в плане контроля по проведению экзамена по русскому языку для мигрантов, из процесса убраны недобросовестные посредники. В частности, с 25 марта этого года в пунктах проведения экзамена полиция следит за процедурой, сличая персональную информацию участников экзамена и выявляя возможные подмены.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря сего года в авиагаванях столицы въезжающих в РФ иностранных граждан в рамках эксперимента будут проверять по дактилоскопии и фотографиям.
Читайте также:
МВД: Нелегальные мигранты в РФ не смогут жениться и водить автомобили
Мигрант написал религиозные лозунги на Аничковом дворце Санкт-Петербурга
В Таджикистане заявили о вреде работы в России для здоровья мигрантов
Никита Кротов